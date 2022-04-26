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Сутормин выразил надежду, что «Зенит» сможет обеспечить себе чемпионство в РПЛ как можно раньше

Петербургский клуб опережает идущее вторым «Динамо» на шесть очков за четыре тура до окончания сезона.
26 апреля 2022 14:04
автор: Владислав Корегин

Фланговый полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался по поводу победы петербургского клуба над «Краснодаром» (3:1) в матче 26-го тура чемпионата России.

Отметим, что подопечные Сергея Семака не проигрывают в РПЛ на протяжении 15 встреч кряду.

– Главное – победили. Был определенный нервяк, когда пропустили гол, но мы сумели довести матч до победы. Чемпионская гонка жива? Все в наших руках, еще же остаются матчи. Надеюсь, мы решим эту задачу как можно раньше, – цитирует Сутормина «РБ-Спорт».

Добавим, что в данный момент «Зенит» возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, набрав 55 очков. Идущее вторым «Динамо» отстает от петербуржцев на шесть очков.

Добавим, что 30 апреля «Зенит» сыграет дома против «Локомотива».

источник: «РБ-Спорт»
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