Ловчев назвал хамством критические высказывания Карпина в адрес «Спартака» после игры с «Ростовом»

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев оценил слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина о московском клубе, сказанные после матча 26-го тура чемпионата России.

Напомним, что 24 апреля ростовчане дома победили своего соперника со счетом 3:2. После игры Карпин заявил, что красно-белые, имеющие «большой бюджет» уступили команде, в составе которой выступает большое количество молодых футболистов.

– Это хамство по отношению к тренеру другой команды! Но подобное мы видели все время, когда он раньше выходил к журналистам на камеру. Мы к этому привыкли. Это была ответка на когда-то сказанные Федуном слова о «сбитом летчике». Но дальше опускаться не стоило, – сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Добавим, что после 26 сыгранных туров РПЛ «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. Что касается «Спартака», то подопечные Паоло Ваноли идут десятыми (31 очко).