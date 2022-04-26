Кирилл Брейдо назначен на должность директора по коммуникациям ЦСКА

Пресс-служба ЦСКА сообщила о том, что новым директором по коммуникациям клуба стал Кирилл Брейдо.

По информации источника, в стане армейцев Брейдо будет отвечать за связи с общественностью, социальные сети, а также производство контента красно-синими. Также отмечается, то Сергей Аксенов, ранее занимавший эту должность, останется в структуре команды в статусе советника президента.

Напомним, что ранее в своей карьере Брейдо был директором по связям с общественностью и клубных медиа «Локомотива».

В данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков в 26 турах. 1 мая подопечные Алексея Березуцкого сыграют в гостях против «Ахмата».