Гасперини может заменить Спаллетти на посту главного тренера «Наполи»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может занять аналогичную должность в «Наполи».
Согласно информации La Gazzetta dello Sport, у нынешнего наставника неаполитанцев Лучано Спаллетти возник конфликт с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом. Отмечается, что специалист и функционер имеют разные взгляды на организацию тренировочного процесса.
Как утверждает источник, руководство «партенопейцев» готово заключить трудовое сотрудничество с Гасперини ближайшим летом в случае ухода Спаллетти.
Напомним, что действующий контракт Гасперини с «Аталантой» рассчитан до 30 июня 2024 года.
источник: La Gazzetta dello Sport