Роман Широков: Думаю, что «Спартак» с Федуном еще себя не исчерпал

Экс-игрок сборной России Роман Широков оценил высказывания владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что он не намерен продавать клуб.

Ранее в СМИ появилась информация, что функционер готов покинуть команду в ближайшее время. Однако затем Федун опроверг данные слухи.

– Думаю, «Спартак» с Федуном еще себя не исчерпал. Это же его любовь навеки. Человек верит и делает все, чтобы команда развивалась: когда-то чуть лучше, когда-то чуть хуже. Он сам решит: надо ему продать «Спартак» или нет. Может, надо не команду продавать, а советчиков поменять, – цитирует Широкова «Чемпионат».

Напомним, что Федун является владельцем «Спартака» с 2004 года. За это время красно-белые стали чемпионами России и обладателями Суперкубка страны. Также команда шесть раз завоевывала серебряные медали национального первенства.