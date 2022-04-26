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Губерниев похвалил Федуна за то, что он не собирается покидать Россию

У «Спартака» останется прежний владелец.
26 апреля 2022 15:07
автор: Максим Скороходов

Российский комментатор Дмитрий Губерниев похвалил владельца «Спартака» Леонида Федуна, который заявил, что не собирается покидать страну и продавать клуб.

«Так как я являюсь акционером «Лукойла», мне приходится внимательно наблюдать за тем, что происходит в «Спартаке». Я приветствую тот факт, что Федун не собирается уезжать из страны. Пусть работает на благо «Спартака», страны и мое скромное персональное благо. Было бы странно, если бы человек, создавая бизнес в России, сказал бы: все, пока! Я уезжаю. Это было бы предательством страны, «Спартака» и акционеров «Лукойла», - приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Федун является владельцем «Спартака» с 2004 года. За это время красно-белые стали чемпионами России и обладателями Суперкубка страны. Также команда шесть раз завоевывала серебряные медали национального первенства и один раз бронзовые, в Кубке России «Спартак» в эпоху Федуна доходил до финала Кубка России-2005/06.

источник: «Спорт-Экспресс»
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