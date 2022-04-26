Радимов допускает вариант, при котором «Спартак» примет участие в переходных матчах РПЛ

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением по поводу возможного вылета «Спартака» из РПЛ по итогам сезона-2021/22.

Отметим, что после 26 сыгранных туров столичный клуб занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко. От зоны стыковых матчей красно-белых отделяют три очка.

– Несколько лет назад «Динамо» вылетело из Премьер-Лиги. Тоже все говорили «не вылетим, не вылетим!» а в итоге опустились туда. Так что говорить со стопроцентной уверенностью, что «Спартак» не попадет в переходные игры, я бы не стал, – сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Добавим, что 1 мая московский клуб на своем поле примет «Крылья Советов». Помимо встречи с самарцами, красно-белым останется провести матчи с «Уралом», «Зенитом» и «Химками».