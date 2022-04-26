Бывший администратор «Спартака» уверен, что команда останется в РПЛ

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о шансах красно-белых вылететь из российской премьер-лиги по итогам сезона.

«Ну, опасность всегда существует. Тем более «Спартак» раньше уже вылетал. Я же думаю, что до переходных матчей дело не дойдёт. Играет-то, в принципе, «Спартак» неплохо. Мне кажется, что сейчас многое от уровня судейства будет зависеть», - приводит слова Хаджи RT, ссылаясь на «Матч ТВ».

«Спартак» находится на десятом месте в РПЛ, набрав 31 очко после 26 матчей. На 14-й строчке, с которой начинается зона стыковых матчей за право играть в высшей лиге, располагаются «Химки», на данный момент у них 28 очков. 1 мая обе команды проведут домашние встречи, столичная команда примет «Крылья Советов», а областная - «Уфу».