Александр Григорян: По игре «Спартак» не выглядит как аутсайдеры РПЛ

Бывший главный тренер «Анжи» и «Тамбова» Александр Григорян высказался по поводу игры «Спартака» в нынешнем сезоне чемпионата России.

Отметим, что в последних шести матчах РПЛ московский клуб одержал лишь одну победу, обыграв «Арсенал» (3:0). При этом коллектив два раза сыграл вничью и потерпел три поражения.

– При таких посредственных результатах кто упрекнет «Спартак» в качестве игры? Кто упрекнет в самоотдаче? Результата нет, но «Спартак» не выглядит как аутсайдеры РПЛ по игре. Иногда даже можно удовольствие от игры «Спартака» получить, хотя я за них не болею, – сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Добавим, что в данный момент «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко по итогам 26 сыгранных туров. От зоны стыковых матчей красно-белых отделяют три очка.

До конца текущего сезона подопечным Паоло Ваноли осталось провести четыре встречи. Соперниками столичной команды станут «Крылья Советов», «Урал», «Зенит» и «Химки».