Дмитрий Селюк: «Ман Сити» - «Реал»? Обе забьют и будет ничья

- Гвардиола выигрывал Лигу чемпионов только с «Барселоной», такой у него пунктик в тренерской карьере, - говорит Селюк. - Который год он мечтает о победе в этом самом престижном клубном турнире с другим клубом. С «Баварией» не удалось. Мечтают о победе и владельцы клуба, богатые шейхи, который уже вложили в команду 1,5 млрд.

«Сити» предпочительный фаворит, но «Реал» опытная команда. Еще раз доказал в этом розыгрыше Лиги, как можно за счет опыта и великолепного Бензема выигрывать у «ПСЖ» и «Челси». Если Бензема пройдет в финал, у него шансы на «Золотой мяч» увеличиваются. Левандовски с «Баварией» вылетел из Лиги.

- Итак, ваш прогноз?

- Если б я ставил деньги на этот матч, поставил бы, что обе забьют, и, скорее всего, будет ничья.

АНОНС

Матч ½ финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Реал». Начало в 22.00. Трансляция на «Матч ТВ».