Дмитрий Булыкин: «Манчестер Сити» будет фаворитом, но «Реал» может преподнести сюрпризы

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин назвал фаворита первого матча полуфинала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом».

«Я думаю, «Манчестер Сити» сегодня будет фаворитом. Играют у себя при поддержке трибун. Но «Реал» всегда может преподнести приятные сюрпризы. Это мы уже видели в предыдущих играх. Но «Манчестер Сити» очень сильная команда и «Реалу» придется очень тяжело. Для «Реала» маловероятно выиграть, максимум ничья и сделать это будет очень тяжело, но мы и любим футбол за непредсказуемость», - приводит слова Булыкина Vprognoze.ru

Игра начнется в сегодня в 22:00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 4 мая в Испании.

В другой паре полуфиналов сильнейшего выяснят английский «Ливерпуль» и испанский «Вильярреал».

Финал после переноса из Санкт-Петербурга пройдет 28 мая в Париже.