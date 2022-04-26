Президент АИКа оценил игру Ларссона в шведском чемпионате

Президент АИКа Роберт Фальк прокомментировал игру нападающего Джордана Ларссона.

Напомним, что 24-летний футболист приостановил до лета 2022 года соглашение с московским «Спартаком». Конец сезона Ларссон проводит в клубе из Стокгольма.

«Ларссон играет просто отлично, нас все абсолютно устраивает. Будет ли клуб пытаться оставить Джордана после июня? Пока об этом слишком рано говорить. Возможно, эту тему можно будет поднять где-то ближе к июню», — цитирует «РБ Спорт» Роберт Фальк.

Добавим, что в текущем сезоне чемпионата Швеции форвард провел четыре матча, в которых отдал одну голевую передачу.