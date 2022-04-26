«ПСЖ» планирует продать летом семь-восемь игроков

«ПСЖ» планирует устроить распродажу игроков в летнее трансферное окно.

Как сообщает L’Équipe, клуб из Парижа могут покинуть Юлиан Дракслер, Тило Керер, Левен Курзава, Леандро Паредес и еще два-три футболиста.

Отметим, что ранее интерес к Паредесу проявляли итальянские клубы. Контракт аргентинца с »ПСЖ» действует до 2023 года. За судьбой Кереры следят несколько немецких и английских команд. Курзавой интересуется «Лион» и турецкие клубы.

Добавим, что в текущем сезоне «ПСЖ» досрочно гарантировал себе чемпионский титул. Парижская команда не смогла выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей мадридскому «Реалу» (2:3).