Семин отреагировал на решение провести финал Кубка России в «Лужниках»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин оценил решение РФС провести финал Кубка России на стадионе «Лужники».
Напомним, что в полуфиналах сыграют «Динамо» (Москва) - «Алания» (Владикавказ) и «Спартак» (Москва) - «Енисей» (Красноярск).
«Провести финал Кубка в «Лужниках» — замечательное решение. Это прекрасная арена: не так давно проходил финал чемпионата мира. В основном, раньше все финалы Кубка проходили там. Прекрасное решение», — цитирует Семина «Чемпионат».
Добавим, что действующим обладателем трофея является «Локомотив».
источник: Чемпионат.com