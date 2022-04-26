Бывший защитник «Спартака-Нальчика» не видит ничего сложного в игре против Лукаку и Левандовски

Бывший защитник «Спартака-Нальчик» и сборной Черногории Миодраг Джудович заявил, что не нужно боятся играть против звезд мирового футбола.

«Я был высоким крепким защитником, так что с Лукаку у меня не было проблем. Я сам люблю вести борьбу, сыграть в корпус. Дважды играл против Левандовски — ничего особенного. Да, сильный футболист, классная реализация, но впечатления не произвел. Сложнее — с быстрыми и резкими игроками. С Бэйлом был настоящий вызов, он играл как раз на фланге, который я страховал. Нужно было всегда правильно занимать позицию, не выключаться. В матчах со звездами нужно сохранять спокойствие и собранность, расслабляться — только после финального свистка», - приводит слова Джудовича Sport24.ru.

Черногорец большую часть своей карьеры провел в «Спартаке-Нальчик», где находился с 2006 по 2013 г. На его счету 190 матчей за российскую команду, в которых защитник забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.

Добавим, что Лукаку и Левандовски вывели соответственно сборные Бельгии и Польши на чемпионат мира в Катаре. Национальная команда Уэльса оспорит последнюю европейскую путевку на мундиаль либо с Шотландией либо с Украиной.