Титов предложил каждого нового тренера «Спартака» на сутки отправлять в клубный музей

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился своим мнением о причинах неудач красно-белых в текущем сезоне.

«Мне кажется, проблема в том, что в «Спартаке» нет преемственности. Каждый новый тренер строит свой «Спартак». Мне кажется, надо так: взял нового тренера, хоть Гвардиолу, и из «Шереметьево» его сразу везти в музей «Спартака» на «Открытие Арене». И чтобы он там хотя бы сутки побыл.

Чтобы человек понял, куда он приехал. И только после этого его спрашивать: ты готов тут работать? И если он готов, то затем еще устроить ему встречу с ветеранами клуба. Сейчас ни тренеры, ни футболисты просто не понимают, куда они приезжают», - приводит слова Титова «МК-Спорт».

Напомним, после 26 туров «Спартак» с 31 очком занимает десятое место в турнирной таблице. При этом команда добралась до полуфинала Кубка России, в котором 11 мая сыграет против красноярского «Енисея». Кроме того, по итогам группового этапа Лиги Европы красно-белые заняли первое место в своем квартете в компании с «Наполи» и «Лестером» и вышли в 1/8 финала турнира, однако были отстранены УЕФА от участия в международных соревнованиях.

В 2022 году «Спартак» празднует свой столетний юбилей.