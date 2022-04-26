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Экс-наставник сборной Узбекистана рассказал о проблемах, с которыми столкнется Россия в Азии

Специалист заявил, что команда Валерия Карпина не всегда будет фаворитом азиатских турниров
26 апреля 2022 22:04
автор: Александр Шульгин

Бывший главный тренер сборной Узбекистана Вадим Абрамов рассказал, с какими проблемами столкнется национальная команда России в случае перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Не думаю, что переход России в Азиатскую конфедерацию пойдёт на пользу российскому футболу. Но если выбор между выступлениями в Азии и полной изоляцией, лучше играть.

Но это заблуждение что россияне будут выигрывать. Очень сложно адаптироваться к погодным условиям. В Саудовской Аравии или ОАЭ и в десять часов вечера душно. А в Таиланде или Малайзии большая влажность. Плюс игроки вряд ли выдержат дальние перелеты.

Можете даже не думать, что получится легкая прогулка», - приводит слова Абрамова «Все про спорт».

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах под своей эгидой. В связи с этим команда Карпина пропустила стыковые матчи чемпионата мира в Катаре и не примет участия в мундиале.

Многочисленные СМИ, а также различные источники в самом РФС неоднократно заявляли о возможности рассмотреть вопрос ухода из УЕФА и присоединения к Азиатской футбольной конфедерации.

источник: «ВсеПроСпорт»
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