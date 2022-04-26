Бензема впервые в своей карьере забил 40 мячей в сезоне

Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема впервые в своей карьере достиг отметки в 40 голов в сезоне.

Рекордным для футболиста стал мяч, забитый им в ворота «Манчестер Сити» на 33-й минуте первого полуфинального матча Лиги чемпионов.

При этом Бензема стал только третьим французом из чемпионатов большой пятерки, кому покорилось такое достижение: до него аналогичную отметку покорили Килиан Мбаппе и Стефан Гиварш.

После первого тайма «Сити» выигрывает у мадридцев со счетом 2:1 благодаря голам Кевина Де Брейне и Габриэла Жезуса.