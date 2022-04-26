«Манчестер Сити» обыграл «Реал» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своем поле нанес поражение мадридскому «Реалу».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев, в составе которых отличились Кевин Де Брейне, Габриэл Жезус, Фил Фоден и Бернарду Силва. Гости ответили дублем Карима Бензема и Жуниора Винисиуса.

Отметим, что Де Брейне забил самый ранний мяч в истории полуфиналов Лиги чемпионов, поразив ворота мадридцев уже на второй минуте, а Бензема впервые в своей карьере преодолел отметку в 40 голов за сезон.

Ответный матч пройдет 4 мая в Мадриде.

Лига чемпионов

1/2 финала

Первый матч

«Манчестер Сити» (Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания) - 4:3 (2:1)

Голы: Де Брейне, 2; Жезус, 11; Бернарду, 74 - Бензема, 33; 82 (с пенальти); Винисиус, 55.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Диаш, Лапорт, Стоунз (Фернандиньо, 36), Зинченко, Де Брёйне, Родри, Б. Силва, Марез, Жезус (Стерлинг, 84), Фоден.

«Реал»: Куртуа, Менди, Алаба (Начо, 46), Милитао, Карвахаль, Модрич (Себальос, 79), Кроос, Вальверде, Винисиус, Бензема, Родриго (Камавинга, 70).

Предупреждения: Ляпорт, 81; Фернандиньо, 84.