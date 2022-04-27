Бернарду Силва признан лучшим игроком матча «Манчестер Сити» - «Реал»

Португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва признан лучшим игроком первого полуфинального матча Лиги чемпионов против мадридского «Реала», сообщает пресс-служба УЕФА.

Напомним, футболист стал автором победного гола в ворота мадридцев на 74-й минуте.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев, в составе которых помимо Силвы отличились Кевин Де Брейне, Габриэл Жезус и Фил Фоден. Гости ответили дублем Карима Бензема и Жуниора Винисиуса.

Отметим, что Де Брейне забил самый ранний мяч в истории полуфиналов Лиги чемпионов, поразив ворота мадридцев уже на второй минуте, а Бензема впервые в своей карьере преодолел отметку в 40 голов за сезон.

Ответный матч пройдет 4 мая в Мадриде.