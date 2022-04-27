«Если в каких-то зонах теряешь мяч, тебя накажут». Фоден - о матче с «Реалом»

Нападающий «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал результат первого полуфинального матча Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Для зрителей, очевидно, это был великолепный футбол. Знаем, что, если в каких-то зонах теряешь мяч, тебя накажут. Вот над чем нам нужно работать.

Временами шла игра на встречных курсах. У нас были шансы досрочно дожать мадридцев, и в таких играх подобный шанс необходимо использовать», - приводит слова форварда пресс-служба УЕФА.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев, в составе которых отличились Кевин Де Брейне, Габриэл Жезус, Фил Фоден и Бернарду Силва. Гости ответили дублем Карима Бензема и Жуниора Винисиуса.

Отметим, что Де Брейне забил самый ранний мяч в истории полуфиналов Лиги чемпионов, поразив ворота мадридцев уже на второй минуте, а Бензема впервые в своей карьере преодолел отметку в 40 голов за сезон.

Ответный матч пройдет 4 мая в Мадриде.