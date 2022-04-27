Бернарду Силва: Вот что такое Лига чемпионов - ты выходишь против сильнейших

Португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва, забивший победный мяч и признанный УЕФА лучшим игроком первого полуфинального матча против мадридского «Реала», прокомментировал итоги встречи.

«В первые 20 минут мы были очень-очень хороши в том, как контролировали игру и прессинговали. К сожалению, не смогли воспользоваться добытым преимуществом в два мяча. Вот что такое Лига чемпионов: ты выходишь против сильнейших», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев, в составе которых помимо Силвы отличились Кевин Де Брейне, Габриэл Жезус и Фил Фоден. Гости ответили дублем Карима Бензема и Жуниора Винисиуса.

Отметим, что Де Брейне забил самый ранний мяч в истории полуфиналов Лиги чемпионов, поразив ворота мадридцев уже на второй минуте, а Бензема впервые в своей карьере преодолел отметку в 40 голов за сезон.

Ответный матч пройдет 4 мая в Мадриде.