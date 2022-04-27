«Реал» установил клубный антирекорд в Лиге чемпионов в матче с «Манчестер Сити»

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» «сливочные» установили клубный антирекорд в рамках этого турнира (3:4).

Испанская команда впервые в своей истории пропустила два гола в Лиге чемпионов к 11-й минуте.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев, в составе которых помимо Силвы отличились Кевин Де Брейне, Габриэл Жезус и Фил Фоден. Гости ответили дублем Карима Бензема и Жуниора Винисиуса.

Отметим, что Де Брейне забил самый ранний мяч в истории полуфиналов Лиги чемпионов, поразив ворота мадридцев уже на второй минуте, а Бензема впервые в своей карьере преодолел отметку в 40 голов за сезон.