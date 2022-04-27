Дмитрий Губерниев: Бензема нужно отдавать титул лучшего игрока мира

Популярный комментатор и блогер Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями после завершения полуфинального матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» (3:4), а также отдельно выделил нападающего «сливочных» Карима Бензема.

«Ошибок в матче «Ман Сити» — «Реал» — на пять игр вперед. И Бензема, конечно, нужно отдавать титул!!! Лучшего игрока мира!!!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев, в составе которых помимо Силвы отличились Кевин Де Брейне, Габриэл Жезус и Фил Фоден. Гости ответили дублем Карима Бензема и Жуниора Винисиуса.

Отметим, что Де Брейне забил самый ранний мяч в истории полуфиналов Лиги чемпионов, поразив ворота мадридцев уже на второй минуте, а Бензема впервые в своей карьере преодолел отметку в 40 голов за сезон.