Хосеп Гвардиола: «Реал» здорово давил и играл очень сильно

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат первого полуфинального матча Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Это была фантастическая в исполнении обеих команд игра. У нас многое получалось. К сожалению, мы пропускали, а забить могли бы и больше. Мы провели фантастическую игру против невероятной команды. «Реал» здорово давил и играл очень сильно. Но мы можем собой гордиться. Поедем в Мадрид с прицелом на победу», - приводит слова испанского специалиста пресс-служба УЕФА.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев, в составе которых отличились Кевин Де Брейне, Габриэл Жезус, Фил Фоден и Бернарду Силва. Гости ответили дублем Карима Бензема и Жуниора Винисиуса.

Отметим, что Де Брейне забил самый ранний мяч в истории полуфиналов Лиги чемпионов, поразив ворота мадридцев уже на второй минуте, а Бензема впервые в своей карьере преодолел отметку в 40 голов за сезон.

Ответный матч пройдет 4 мая в Мадриде.