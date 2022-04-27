Бензема в одном голе от повторения бомбардирского рекорда Роналду в плей-офф Лиги чемпионов

Французский нападающий «Реала» Карим Бензема в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:4) забил свои 8 и 9-е голы в нынешнем сезоне плей-офф турнира.

Бензема занимает второе место в истории по голам в плей-офф Лиги чемпионов за один сезон. Рекорд принадлежит действующему нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который в сезоне-2016/17, выступая за «королевский клуб», забил 10 мячей в одном плей-офф.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Бензема забил 14 мячей и отдал один голевой пас в десяти играх.

Отметим, что Де Брейне забил самый ранний мяч в истории полуфиналов Лиги чемпионов, поразив ворота мадридцев уже на второй минуте, а Бензема впервые в своей карьере преодолел отметку в 40 голов за сезон.