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«Какой Тони? Кто это?». Анчелотти отреагировал на слухи о переходе Рюдигера в «Реал»

По информации СМИ, защитник уже согласовал личный контракт с клубом
27 апреля 2022 09:30
автор: Александр Шульгин

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал информацию о возможном трансфере из лондонского «Челси» немецкого защитника Антонио Рюдигера.

«Тони Рюдигер? Какой Тони? Кто это? (смеется). Он все еще игрок «Челси». Я ничего не могу сказать по этому поводу», - приводит слова итальянца Be in Sports.

Напомним, ранее многочисленные СМИ сообщали о согласовании игроком и клубом четырехлетнего соглашения, которое вступит в силу летом.

В текущем сезоне 29-летний Рюдигер провел 45 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил пять мячей.

источник: «Be in sports»
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