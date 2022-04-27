«Какой Тони? Кто это?». Анчелотти отреагировал на слухи о переходе Рюдигера в «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал информацию о возможном трансфере из лондонского «Челси» немецкого защитника Антонио Рюдигера.

«Тони Рюдигер? Какой Тони? Кто это? (смеется). Он все еще игрок «Челси». Я ничего не могу сказать по этому поводу», - приводит слова итальянца Be in Sports.

Напомним, ранее многочисленные СМИ сообщали о согласовании игроком и клубом четырехлетнего соглашения, которое вступит в силу летом.

В текущем сезоне 29-летний Рюдигер провел 45 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил пять мячей.