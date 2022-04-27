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Анзор Кавазашвили: На пике формы Дзюба мог играть в любом клубе мира

Дзюба является нападающим «Зенита».
27 апреля 2022 10:01
автор: Александр Бойченко

Экс-голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили считает нападающего «Зенита» Артема Дзюбу лучшим российским форвардом за последние 8 лет.

«Я могу признать, что за последние 8 лет не было лучше нападающего в России, чем Дзюба! Если бы Дзюба не отказывался играть в сборной Карпина, сборная России была бы участником ЧМ-2022 в Катаре. Я в этом убежден.

На пике формы Дзюба мог бы играть в любом клубе мира, в абсолютно любом коллективе. Это чистый центральный нападающий – без ухода назад и в центр. Он может обвести защитника, закрыть корпусом мяч.

Артем мог бы играть и в «Барселоне», и в «Реале». Дзюба в лучшей форме – подарок для любого клуба мира, один из лучших нападающих», – заявил Кавазашвили «РБ-Спорт».

В нынешнем сезоне Дзюба провел 24 матча за «Зенит», в которых забил 11 голов и отдал семь голевых передач. В общей сложности на его счету 245 игр за сине-бело-голубых, 108 мячей и 70 результативных пасов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

источник: «РБ-Спорт»
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