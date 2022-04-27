РФС и ФНЛ приняли решение отказаться от российских игроков, которых выгнали из европейских клубов

РФС и ФНЛ приняли решение не заявлять российских игроков, с которыми европейские клубы расторгли контракты.

«Решение принималось с учетом мнения РПЛ и ФНЛ, которые отказались от данного предложения с целью сохранить целостность соревнований в финальной части сезона. В связи с этим, вопрос на бюро исполкома не выносился», - такое сообщение опубликовала пресс-служба РФС.

Напомним, ранее стало известно, что два россиянина были вынуждены покинуть чешскую экстралигу, еще один ушел из польского чемпионата.

При этом ФИФА разрешила иностранцам, выступающим за российские клубы, приостанавливать свои контракты с ними в одностороннем порядке и уходить в бесплатную аренду в европейские команды до 30 июня 2022 года.