Колосков объяснил, чем губительны санкции ФИФА и УЕФА для российского футбола

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, почему санкции ФИФА и УЕФА в отношении российского футбола негативно скажутся на его развитии.

«Для нашего футбола это большой удар. У команд теряется стимул без возможности попасть в еврокубки, клубы потеряли существенную часть доходов, которые приносили международные матчи, у футболистов сборной теряется мотивация без официальных матчей. И сейчас все меньше и меньше игроков высокого уровня будет приезжать к нам», - приводит слова функционера News.ru.

Напомним, обе международные организации отстранили все российские клубные и национальные российские команды от участия в турнирах под своей эгидой. Кроме того, у России забрали права на проведение соревнований, запланированных на ее территории. Так, финал Лиги чемпионов нынешнего сезона вместо Санкт-Петербурга пройдет в Париже.

При этом ФИФА разрешила легионерам, выступающим за российские клубы, приостанавливать свои контракты с ними в одностороннем порядке и уходить в бесплатную аренду в европейские команды до 30 июня 2022 года.