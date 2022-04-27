Жоржиньо рассказал о психологических проблемах, которые он испытывает из-за VAR

Хавбек «Челси» Жоржиньо заявил, что VAR сбивает концентрацию в матчах. По этой причине он не смог забить пенальти в игре 34-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (1:0).

«В таких играх, когда тебе абсолютно необходимо победить, а пенальти назначается на последних минутах, ты пытаешься изолировать свой разум от всего давления, но это невероятно сложно.

Также теперь у нас есть VAR, а с ним все занимает гораздо больше времени, а потому сохранять концентрацию сложнее.

Когда есть хоть малейший момент сомнения, обычно именно тогда ты совершаешь ошибку. Может быть, у меня слишком много времени, чтобы думать об этом, я не знаю», — цитирует Жоржиньо The Sun.

Напомним, в матче 9-го тура отбора на ЧМ-2022 Италия встречалась в гостях со Швейцарией. На последних минутах второго тайма Жоржиньо не смог реализовать пенальти. Эта осечка в дальнейшем привела к тому, что сборная не смогла отобраться на ЧМ-2022 напрямую.

Подопечные Роберто Манчини встретились с Северной Македонией в стыковых матчах, однако уступили сопернику со счетом 1:0, пропустив гол в концовке встречи. Действующие чемпион Европы не смогли попасть на второй чемпионат мира подряд.