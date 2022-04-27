Кофрие заявил, что Полоз симулировал в моменте с назначением пенальти в матче «Ростов» - «Спартак»

Защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие обвинил нападающего «Ростова» Дмитрия Полоза в симуляции в эпизоде с назначением пенальти в матче 26-го тура РПЛ между командами.
«В моменте с падением Полоза в нашей штрафной была симуляция», - приводит слова футболиста красно-белых «РИА Новости».
Напомним, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Ростова».
За четыре тура до конца первенства «Спартак» с 31 очком занимает десятое место в турнирной таблице, находясь в трех очках от зоны стыковых матчей.
источник: «РИА Новости»