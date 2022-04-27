Уткин – об игре Бензема: Это величие

Блогер и журналист Василий Уткин высказался об игре нападающего «Реала» Карима Бензема.

Напомним, в полуфинальном матче ЛЧ против «Манчестер Сити» (4:3) французский форвард забил два гола. Один из них – с пенальти в стиле Паненки.

«Карим в последней игре с «Осасуной» не забил два за семь минут – и после этого с таким хладнокровием пробить паненку… Это величие», – написал Уткин в соцсети.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов 34-летний Бензема провел 10 матчей, забил 14 голов и отдал один голевой пас.

Добавим, что ответный матч с «Манчестер Сити» испанский клуб проведет 4 мая в Мадриде.