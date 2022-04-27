Стало известно расписание полуфинальных матчей Кубка России по футболу

Российский футбольный союз (РФС) представил подробное расписание ½ финала Кубка России.
На этой стадии турнира зрителей ожидают два матча:
«Динамо» (Москва) – «Алания» (10 мая, начало – в 16.30)
«Спартак» – «Енисей» (11 мая, начало – в 19.30)
Напомним, в четвертьфинале Кубка России бело-голубые прошли «Балтику» (1:1, 5:4 – серия пенальти), а игроки «Алании» сотворили сенсацию, выбив действующего чемпиона России – питерский «Зенит» (2:2, пенальти – 6:5).
Что касается «Спартака, то подопечные Паоло Ваноли обыграли ЦСКА (1:0), а клуб из Красноярска одолел казанский «Рубин» (3:1).
источник: РФС