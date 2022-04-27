«Милан» хочет подписать Мареза

30 матчей в день, партии до 11 очков, ставить можно даже на число касаний! Что такое «Золотая лига» по пляжному волейболу

В этом году бурно развивается новый спортивный проект - серия турниров по пляжному волейболу. Соревнования привлекают огромный интерес не только поклонников зрелищной олимпийской дисциплины, но и любителей заключать пари, благо БК "Лига Ставок" предлагает линии на каждую игру даже в режиме лайв. Представитель "Золотой лиги" Вячеслав Широков подробно рассказал "Плеймейкеру" о проекте.