«Милан» хочет подписать Мареза

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез попал в сферу интересов «Милана». Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, итальянский клуб хочет оформить его трансфер в летнее межсезонье, а сумма сделки может составить 40 млн евро.
Отмечается, что изначально боссы «россонери» хотели подписать хавбека «Сассуоло» Доменико Берарди, однако, в руководстве посчитали нецелесообразным платить за этого игрока 30 млн евро.
Что касается Мареза, то 31-летний алжирец провел в нынешнем сезоне 43 матча, забил 23 гола и отдал девять голевых передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года, а трансферный лист оценивается в 40 млн евро.
источник: «Советский спорт»