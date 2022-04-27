Агент Николсона - об уходе игрока из «Спартака»: Если только футбол в России перестанет существовать

Футбольный агент Кевин Коуэн, представляющий нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона, отреагировал на информацию о том, что его клиент может покинуть красно-белых.

«На данный момент могу сказать, что он покинет клуб до истечения контракта, только если футбол в России перестанет существовать», - приводит слова Коуэна Sport24.

Напомним, что Николсон перешел в «Спартак» в январе этого года из «Шарлеруа» за восемь миллионов евро, подписав контракт на 4,5 года. С тех пор 24-летний нападающий отыграл за команду восемь матчей, забив шесть голов и отдав один результативный пас.