«Барселону», «Ювентус» и «Реал» могут исключить из Лиги чемпионов из-за неуплаты штрафа за Суперлигу

Европейские клубы «Барселону», «Ювентус» и «Реал» могут отстранить от Лиги чемпионов в сезоне-2023/2024, если они не выплатят штраф за создание Суперлиги. Речь идет о сумме в 15 млн евро. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в ближайшее время УЕФА не будет вводить дополнительные санкции против клубов, но в будущем потребует от них выплатить штраф и передать 5 процентов от выручки за один сезон еврокубков.

Напомним, 19 апреля 2021 года 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги Европы, в их число вошли: английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан».

В турнире должно было участвовать 20 команд, старт сезона планировался на август 2021 года.