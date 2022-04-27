Финская клиника отказалась от сотрудничества со «Спартаком»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что киника из Финляндии временно приостановила сотрудничество с московским клубом.

«Клиника из Финляндии действительно уведомила нас о приостановке сотрудничества по новым обращениям. Павел Маслов продолжает восстановление по имеющимся протоколам», - приводит слова Зеленова ТАСС.

Ранее в данном медицинском учреждении была сделана операция защитнику Павлу Маслову на четырехглавых мышцах бедра.

Добавим, что «Спартак» после 26 матчей чемпионата России располагается на десятой позиции, имея в своем активе 31 очко.

В следующем туре команда Паоло Ваноли сыграет дома против самарских «Крыльев Советов». Встреча состоится 1 мая в Москве.