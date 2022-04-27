Газзаев - о переходе Кварацхелии в «Наполи»: У Хвичи есть качество, но придется много работать

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на информацию о переходе бывшего полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

«У Хвичи есть очень хорошие индивидуальные качества - скорость, техника, смелось, хорошая физическая подготовка. Все будет зависеть от него, от его работы и усердия», - приводит слова Газзаева Sport24.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб согласовал переход игрока с батумским «Динамо». Сделку официально закроют в летнее межсезонье.

Напомним, 21-летний Кварацхелия покинул «Рубин» 31 марта 2022 года. Он разорвал контракт с клубом и вернулся в чемпионат Грузии.

К слову, в составе казанцев футболист выступал с июля 2019-го. На его счету 73 матча, девять голов и 18 голевых передач.