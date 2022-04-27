Мостовой оценил возможность исключения «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса» из Лиги чемпионов

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой отреагировала на информацию о том, что УЕФА может исключить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из Лиги чемпионов в сезоне-2023/2024 из-за неуплаты штрафа в размере 15 млн евро за Суперлигу.

«Во-первых, никто их не дисквалифицирует. В Европе очень трепетно относятся к различным договорам, и если юристы УЕФА смогут найти какие-то рычаги давления, то штрафы, скорее всего, придется выплатить», - приводит слова Мостового «Газета.ру».

Напомним, 19 апреля 2021 года 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги Европы, в их число вошли: английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан».

В турнире должно было участвовать 20 команд, старт сезона планировался на август 2021 года.