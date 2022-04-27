Булыкин назвал фаворита полуфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Вильярреалом»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от первого матча между английским «Ливерпулем» и испанским «Вильярреалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» играет дома против «Вильярреала». Я думаю, что у «Ливерпуля» хорошие шансы - они очень много забивают и хорошо играют дома. У них есть шансы сделать задел перед ответной игрой», - приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Встреча между командами состоится сегодня, 27 апреля, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд Роуд». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с поляком Милошом Марчиняком.

Во второй полуфинальной паре сражаются «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Первый матч между клубами завершился победой «горожан» со счетом 4:3.