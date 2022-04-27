Ананидзе считает, что Кварацхелия заиграет в «Наполи», если получит доверие

Экс-игрок московского «Спартака» Джано Ананидзе отреагировал на информацию о переходе бывшего полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

«Видя, как он тренируется и работает, я думаю, все получится. Но все равно самое главное - доверие. Если Хвича его получит, то заиграет в «Наполи», - приводит слова Джано «СЭ».

Ранее сообщалось, что итальянский клуб согласовал переход игрока с батумским «Динамо». Сделку официально закроют в летнее межсезонье.

Напомним, 21-летний Кварацхелия покинул «Рубин» 31 марта 2022 года. Он разорвал контракт с клубом и вернулся в чемпионат Грузии.

К слову, в составе казанцев футболист выступал с июля 2019-го. На его счету 73 матча, девять голов и 18 голевых передач.