Эмери - о матче «Вильярреала» в полуфинале Лиги чемпионов: «Ливерпуль» имеет свое лицо

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от первого матча против «Ливерпуля» в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

«У «Ливерпуля» есть свое лицо. Клопп добавляет характерности команде. Юргену удалось наладить комбинационный футбол. «Ливерпуль» стал подстать своему тренеру - улыбчивому и позитивному», - приводит слова тренера The Guardian.

Встреча между командами состоится сегодня, 27 апреля, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд Роуд». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с поляком Милошом Марчиняком.

Во второй полуфинальной паре сражаются «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Первый матч между клубами завершился победой «горожан» со счетом 4:3.