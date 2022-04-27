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Эмери - о матче «Вильярреала» в полуфинале Лиги чемпионов: «Ливерпуль» имеет свое лицо

Встреча состоится сегодня, 27 апреля, на стадионе «Энфилд Роуд».
27 апреля 2022 20:00

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от первого матча против «Ливерпуля» в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

«У «Ливерпуля» есть свое лицо. Клопп добавляет характерности команде. Юргену удалось наладить комбинационный футбол. «Ливерпуль» стал подстать своему тренеру - улыбчивому и позитивному», - приводит слова тренера The Guardian.

Встреча между командами состоится сегодня, 27 апреля, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд Роуд». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с поляком Милошом Марчиняком.

Во второй полуфинальной паре сражаются «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Первый матч между клубами завершился победой «горожан» со счетом 4:3.

источник: The Guardian
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