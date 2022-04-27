Мостовой - о «Вильярреале»: Население как в районе Москвы, а вышли в полуфинал ЛЧ

Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от противостояния «Вильярреала» с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Население Вильярреаля - 50 тысяч человек. Это сопоставимо с районом Москвы или города в Подмосковье. А они в прошлом году выиграли Лигу Европы. Опыт игры с сильными командами у «Вильярреала» есть», - приводит слова Мостового «Газета.Ru».

Встреча между командами состоится сегодня, 27 апреля, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд Роуд». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с поляком Милошом Марчиняком.

Во второй полуфинальной паре сражаются «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Первый матч между клубами завершился победой «горожан» со счетом 4:3.