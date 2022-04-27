Клопп - о полуфинале ЛЧ: «Вильярреал» недооценили в матчах против «Ювентуса» и «Баварии»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча против «Вильярреала» в полуфинале Лиги чемпионов.

«У них было небольшое преимущество в матчах против «Ювентуса» и «Баварии», когда соперники их недооценили. Но со мной это не пройдет, особенно после их матчей в плей-офф», - приводит слова Клоппа BBC Sport.

Встреча между командами состоится сегодня, 27 апреля, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд Роуд». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с поляком Милошом Марчиняком.

Во второй полуфинальной паре сражаются «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Первый матч между клубами завершился победой «горожан» со счетом 4:3.