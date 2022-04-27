Воспитанник «Спартака» Ананидзе объявит о завершении карьеры в возрасте 29 лет

Чемпион России в составе «Спартака» Джано Ананидзе вскоре объявит о решении завершить карьеру в 29-летнем возрасте из-за постоянных травм и рецидивов.

Об этом сообщает «СЭ».

Ананидзе является воспитанников спартаковской школы. За основную команду красно-белых атакующий полузащитник провел 146 матчей, в которых отметился 16 голами и 17 голевыми передачами. Вместе с клубом он стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны.

В настоящее время Джано является футболистом батумского «Динамо». В нынешнем сезоне он сыграл пять матчей в чемпионате Грузии и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт с командой рассчитан до 30 декабря 2022 года.