Агуэро заявил, что у него были разногласия с Гвардиолой из-за его тренировок в «Манчестер Сити»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал, что у него случались конфликты с действующим главным тренером «горожан» Пепом Гвардиолой по поводу его тренировок.

«Был момент, прямо в первый год, когда Пеп приехал в «Манчестер Сити», он сказал мне: «Ты не можешь так тренироваться». Я сказал: «Но я тренируюсь так, я тренируюсь по-своему. Если ты скажешь мне бежать до углового флажка и обратно, я пойду и побегу, но побегу по-своему.

Из-за этого у нас было много проблем. Иногда ему это не нравилось, поэтому я играл очень мало. Но тогда это был лишь вопрос времени, когда Пеп адаптируется к тому, как я тренируюсь», — цитирует Агуэро A Bola.

Большую часть игровой карьеры Агуэро провел за «Манчестер Сити». В составе горожан он отыграл 390 игр во всех турнирах, в которых отличился 260 мячами и отдал 73 ассиста.

За «Барселону» Агуэро сыграл четыре матча и забил один гол в матче с мадридским «Реалом».