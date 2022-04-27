Анчелотти раскрыл причину ухода из «Наполи» в 2019 году

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил причину отставки из «Наполи» в 2019 году.

«Я был счастлив в «Наполи». Ничего плохого не могу сказать о клубах, которые не входят в число великих, но все равно борются за топ-4.

В декабре у нас возникло недопонимание с руководством по поводу тренировочного процесса. В итоге они выразили недовольство, и мы разошлись. А через три дня я уже был в «Эвертоне».

Де Лаурентис больше не верил в меня. Правда, в чемпионате мы играли не очень хорошо, но в Лиге чемпионов добились успеха. Однако целью клуба была Серия А», - сказал Анчелотти Movistar.

Напомним, Анчелотти возглавил стан неаполитанцев в мае 2018 года, сменив на посту главного тренера Маурицио Сарри. Под руководством специалиста клуб вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2019/20, после чего руководство команды приняло решение расстаться с итальянским тренером.