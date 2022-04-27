В РФС заявили о продолжении обжалования санкций ФИФА и УЕФА в правовом поле

Попечительский совет РФС принял решение о продолжении работы по обжалованию санкций ФИФА и УЕФА в отношении российского футбола правовом поле.

«Члены совета единогласно поддержали позицию по продолжению работы в части обжалования решений ФИФА и УЕФА в международном правовом поле, обсудили комплекс мер поддержки субъектов спорта, а также согласились с предложениями РФС по созданию дополнительных источников финансирования спорта», - такое сообщение приведено на сайте организации.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили все российские клубные и национальные команды от международных соревнований под своей эгидой. Таким образом, московский «Спартак» не смог продолжить выступление в плей-офф Лиги Европы, а сборная России не выступит на чемпионате мира в Катаре.

РФС направлял иск в CAS на обжалование соответствующих решений международных организаций, однако пока дата слушаний не определена.