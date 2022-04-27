Маркос Алонсо: Надеюсь, в этом сезоне мы сможем завоевать Кубок Англии

Фланговый полузащитник «Челси» Маркос Алонсо рассказал о целях клуба на ближайшее время.

«Челси» теперь мой дом. Он стал клубом моей жизни. У меня всегда будут эти воспоминания, и я всегда буду думать о «Челси».

В последние годы мы показали, что можем выиграть что угодно, поэтому нам придется постараться и побороться, и, надеюсь, в этом сезоне мы сможем выиграть Кубок Англии», — цитирует Алонсо пресс-служба клуба.

Отметим, что «Челси» сыграет с «Ливерпулем» в финале турнира, который состоится 14 мая на стадионе «Уэмбли».